Un home mor després d'intentar beure's els 21 còctels d'un menú durant les vacances

Un home del Regne Unit que estava de vacances amb la família a Jamaica va morir després d'intentar participar en un desafiament que implicava beure els 21 còctels que hi havia al menú d'un bar.

Timothy Southern havia acabat 12 dels diversos còctels del menú quan va tornar a la seva habitació d'hotel al Royal Decameron Club Caribbean a Saint Ann, on va morir més tard, va informar ITV News.

Un patòleg a Kingston va dir que la causa de la mort de l'home de Staffordshire de 53 anys va ser gastroenteritis aguda a causa del consum d'alcohol .

La forense de l'àrea de Staffordshire, Emma Serrano, va dictaminar que la seva mort va estar relacionada amb l'alcohol, va informar el mitjà.

Una investigació inicial sobre la mort de Southern va descobrir que havia estat bevent brandi i cervesa durant tot el matí.

En algun moment del dia, Southern va conèixer dues dones canadenques que celebraven un aniversari. Les dones li van dir que estaven intentant completar el desafiament dels 21 còctels abans de la mitjanit com a part de les seves festivitats.

No va quedar clar immediatament a quina velocitat Southern va consumir els 12 còctels.

Els membres de la seva família, que estaven en el viatge amb ell, van dir que van intentar ajudar-lo en va. “Estava d'esquena ofegant-se. Ho vaig posar en posició de recuperació i vaig cridar per una ambulància. Estava fent un so de gorgoteig. Tan aviat com va estar a la posició de recuperació, va vomitar. Estava cridant el seu nom sense obtenir resposta”, va dir un dels familiars a les autoritats.

Des de llavors, la família ha expressat la seva indignació i insatisfacció amb els equips d'emergència que van intentar salvar-lo al seu hotel, al·legant que no estaven preparats per cuidar-lo de manera efectiva. “Quan va arribar la infermera, li vaig dir que havien trucat a una ambulància i ella va dir 'no'. Vaig pensar que ella se'n faria càrrec. Però aquest no va ser el cas. Vaig notar que estava començant a perdre temperatura. Vaig revisar el seu pols i no el vaig trobar”, va dir el parent.

“Ella va dir que tenia pols. Estava començant a perdre'l. Vaig observar la cara detingudament i vaig pensar que havia mort”, relata el familiar, que afirma que la infermera no estava adequadament capacitada per brindar mesures de salvament.

“Li vaig dir: 'No et quedis assegut mirant-lo, comença la RCP'. Ella només li va donar compressions al pit. Potser si ella hagués sabut què estava fent, potser ell encara estaria aquí”, lamenta.