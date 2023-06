Una dona recapta 10.000 dòlars per pagar les factures veterinàries del gos incapaç de caminar

L'heroic gos Cooper torna a caminar després que la seva propietària recaptés 10.000 dòlars a les xarxes socials per pagar el tractament mèdic.

Aquest pastor australià de 5 anys va patir una devastadora lesió medul·lar després de caure . Els metges van donar-li un 60% de probabilitats de no tornar a caminar.

La seva propietària, Taylor Cezanne, de 28 anys i resident a Austin (Texas), es va posar en contacte amb un veterinari, que li va dir que Cooper havia patit una extrusió aguda no compressiva del nucli popós.

Quan li van dir que el tractament costaria uns 10.000 dòlars, incloent fisioteràpia i hidroteràpia, Taylor va recórrer a les xarxes socials per recaptar els fons necessaris.

La creadora de continguts per a entorns digitals es va proposar que Cooper es recuperés completament, i gràcies a les xarxes socials ha donat els seus fruits, ja que està començant a recuperar-se.

Ella mateixa ho explica dient que “hi ha alguna cosa que tots podem aprendre de la història de Cooper. Els gossos, com Cooper, demostren una resistència i una determinació increïbles, fins i tot davant dels reptes més descoratjadors. Són autèntics lluitadors”.

Cooper s'ha sotmès a tractaments de fisioteràpia exhaustius que inclouen hidroteràpia i altres tractaments especialitzats. Per sort, l'ANNPE no requereix cirurgia perquè el gos es recuperi: "Hi va haver moments de dubte i por. Sobretot quan el vaig portar a casa per primera vegada, no sabia si tornaria a caminar o si aniria al bany tot sol", afirma Taylor.

El cadell va cada dia que la clínica de fisioteràpia local està oberta. Quan li van diagnosticar la malaltia, no podia caminar amb cap de les dues potes del darrere i tampoc podia anar al bany sol, però al cap d'uns dies va començar a moure les potes ia anar al bany fora de casa.

"Amb el pas dels dies, ha començat a moure les potes del darrere de manera lenta però segura. Cada dia té una petita millora", assegura la propietària del Cooper.