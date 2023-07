Es disfressa de policia per robar en una botiga a Argentina

Les forces de l'ordre són les que han d'impedir crims... encara que dimarts 4 de juliol passat va passar una cosa força allunyada d'això a La Plata (Argentina). Mitjans de la ciutat recullen que s'ha denunciat que un home va entrar a una botiga vestit de policia... per robar.

El primer que va fer va ser apuntar-li a una parella de clients que estava per acabar de comprar alguna cosa. Els va obligar a tirar-se al pis i després va ser directe al seu objectiu: l'empleada i la caixa registradora. Al veure que el fals policia estava esgotat i una mica nerviós, la dona -a terra- li va suplicar que no li tragués els diners i que no li fes mal. “No, si us plau, tinc una filla”, li va dir l'encarregada del negoci davant de la possibilitat que el pogués disparar.

Després de fugir de l'establiment, es va interposar la denúncia en una comissaria local. La víctima va reportar que el lladre es va emportar més de 10.000 pesos i un mòbil de la marca Samsung.