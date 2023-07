Una dona obliga el seu xicot a treure's la samarreta a l'aeroport per protegir una maleta que costava 200 euros

Maleta / Freepik

Una dona ha estat durament criticada després que obligués el seu xicot a treure's la samarreta a l' aeroport per protegir la nova maleta de 200 euros. Jen, la protagonista, tornava del seu viatge de Mèxic amb el seu xicot, quan va entrar en pànic a l'aeroport de San Diego, Califòrnia.

Un empleat de l'aeroport li va informar que hauria de facturar la maleta, ja que era massa gran per cabre al compartiment superior. Aquí va ser quan Jen va demanar la samarreta al seu xicot per embolicar la maleta i que així no es ratllés.

La dona va penjar el vídeo del moment i per això ha rebut tantes crítiques.