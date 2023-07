Una dona confessa que és addicta a beure pintura: "És com una versió més espessa que la llet tèbia"

Fotograma de Youtube

Una mare soltera de dos fills es va emocionar fins i tot les llàgrimes en parlar de la seva addicció a beure pintura, a la qual compara amb la sensació reconfortant de "beure llet tèbia" . Heather, de 43 anys, va compartir el seu hàbit perillós al programa de televisió My Strange Addiction , on va revelar que consumeix fins a tres litres de pintura cada any.

"A mesura que baixa per la gola, se sent molt agradable i càlid, gairebé com una versió més espessa de llet tèbia. Però òbviament té aquest sabor químic molt fort, que és perfecte per a mi", explica la dona.

Al programa ha revelat que, des de l'inici de la seva addicció, Heather ha consumit més de 10 litres de pintura en forma de marcadors, que utilitza diàriament. Heather també esmenta que ha buscat altres formes de pintura, tant en envasos de quart com de galó, però no n'ha trobat cap que satisfaci el seu desig.

Heather va explicar que la seva addicció va començar fa tres anys, quan estava de dol per la mort de la seva mare i va trobar l'olor de pintura temptador. "Un dia, em vaig endur la punta del marcador a la llengua, ha estat cada dia des de llavors". La dona busca "llocs privats" per beure pintura, com el seu cotxe, per evitar que els seus fills la vegin, però ells ja han vist evidències a les seves "dents" o "l'han ensumat en el seu alè".