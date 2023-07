Cacen un conductor corrent més ràpid que un Fórmula 1 a Bèlgica

Radar / @EP

Les multes per excedir els límits de velocitat són cada cop més freqüents a les carreteres tant d'Espanya com de la resta del món. Tot i els esforços d'organismes com la DGT per conscienciar els conductors sobre la importància de no córrer, aquestes infraccions continuen produint-se. Un conductor belga ha cridat l?atenció en establir un nou rècord de velocitat, superant qualsevol registre anterior.

Recentment, la policia belga ha informat que va capturar un conductor circulant a una increïble velocitat de 413 quilòmetres per hora , una marca que només uns quants automòbils esportius poden assolir.

Tot i que els successos van tenir lloc a Bèlgica durant l'any passat, la notícia s'ha fet conèixer aquests dies a través del mitjà belga GoCar. L'informe apunta que el radar va registrar un excés de velocitat de 338 quilòmetres per hora.

Tenint en compte el marge d'error d'aquests dispositius, s'estima que la velocitat real hauria estat de 413 quilòmetres per hora.

A Bèlgica , el límit màxim de velocitat és de 120 quilòmetres per hora, per la qual cosa el conductor va triplicar el límit permès.