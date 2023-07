FOTO: Un carnisser ven costelles de xai en què es veu la cara d'Homer Simpson

Homer Simpson

Un carnisser d' East Sussex va començar a vendre costelles de xai com si no hi hagués un demà després que veiés la cara d' Homer Simpson enfadat a la carn. Lee Denyer, que treballa com a carnisser a Hailsham, es trobava fent la seva tasca diària quan es va trobar amb la imatge de l'estimat pare de família de la famosa sèrie animada.

Homer ha estat reconegut pels seus esclats d'ira a Los Simpson, especialment quan el seu fill Bart és el motiu de la seva indignació. Lee, aprenent de carnisser a Sussex Larder, va observar el rostre familiar d'Homer "mirant-lo directament". La “boca” de la figura estava formada per la columna vertebral del xai.



La semblança entre les cares és notòria i és per això que la costella es va vendre ràpidament.