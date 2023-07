Una xicota s'assabenta que el seu futur marit la traeix i decideix llegir els missatges d'infidelitat en ple casament

Infidelitat / Freepik

Una núvia futura va quedar devastada en rebre una notícia impactant just moments abans de caminar cap a l'altar per casar-se amb qui creia que era l'amor de la seva vida. A través d'un missatge de text anònim, la nit anterior al dia del casament, va descobrir que el seu promès l'estava enganyant.

La parella havia estat junta durant sis anys, i ella mai no havia sospitat que la seva parella estigués mantenint una relació secreta amb una altra persona. La dona va explicar a Body and Soul que va rebre la impactant notícia mentre estava allotjada en un hotel amb alguns amics.

En el moment en què va aparèixer un missatge al telèfon, la futura núvia va pensar que era una altra felicitació més per al seu proper casament . Tot i això, per a la seva sorpresa, es va trobar amb una sèrie de captures de pantalla que revelaven una veritat dolorosa: el seu promès havia enviat aquests missatges a una altra dona, que li va dir: "No em casaria amb ell. Tu vols fer-ho?"

La futura xicota va llegir la resta de converses que li va fer arribar l'amant del seu promès, on s'incloïen selfies junts. En revisar les dates dels missatges, va descobrir que aquesta situació s'havia produït des de feia mesos, i va haver de decidir què fer amb el casament.

La dona va començar a plorar però lluny de cancel·lar el casament, va preferir planejar una èpica venjança. "Vaig caminar pel passadís amb peus de plom, el vestit dels meus somnis ara només és una disfressa. Quan va veure el meu rostre, va saber que no era una dona eufòrica en el seu gran dia, però no tenia idea del que s'acostava. Vaig arribar. al capdavant de la sala, vaig respirar profundament i em vaig enfrontar als nostres amics, als nostres pares i els vaig dir la veritat", va comentar a la publicació Body and Soul.

"Avui no hi haurà casament", va revelar per a la commoció de tots els presents. Després va treure el telèfon i va llegir cada paraula dels missatges que li havien enviat la nit anterior, cosa que va provocar que ell sortís de l'església sense dir ni una paraula.

La núvia va continuar: "No hi haurà una recepció de casaments avui, sinó una celebració de l'honestedat, de trobar l'amor veritable i de seguir el teu cor fins i tot quan fa mal".