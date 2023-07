Un home contreu una malaltia victoriana mortal després de ser picat per una puça: li han amputat les mans i els peus

L'home després de sotmetre's a l'operació - Gofundme

A un home que va contreure una malaltia victoriana li van haver de tallar les mans i els peus en un intent desesperat per salvar la vida. El nord-americà Michael Kohlhof, de Texas , es va contagiar amb tifus incurable després de ser picat per una puça i va requerir amputacions que li van canviar la vida.

La malaltia és tan greu que el 1812 va matar més soldats francesos que els russos quan Napoleó es va retirar de Moscou.

Michael va aconseguir combatre la malaltia durant uns 11 dies amb diversos medicaments, però havia desenvolupat gangrena seca a les mans i als peus.

L'única manera de salvar la seva vida era tallar-li les mans fins als avantbraços i extirpar-li els peus , encara que els metges creien que l'opció més probable era que patís una mort cerebral imminent.

No se sap com o on va ser mossegat, però la família ara va llançar un GoFundMe per intentar recaptar prou diners per cobrir les factures mèdiques que ha de pagar la família per l'assistència sanitària als Estats Units.

Segons el servei de salut públic britànic, no hi ha vacunes per prevenir la malaltia, però es pot reduir el risc d'infecció usant repel·lent d'insectes, camises i pantalons de màniga llarga, rentant-se regularment i assegurant-se de canviar-se de roba.

Si el contreu, els símptomes inclouen mals de cap, temperatura alta, vòmits, diarrea, tos seca, mal d'estómac, dolor a les articulacions, mal d'esquena i una erupció cutània amb taques fosques al pit.