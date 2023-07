L'alcalde d'Oaxaca (Mèxic) es casa amb un caiman

Caiman / Freepik

En una comunitat indígena pertanyent a l'ètnia chontal a Oaxaca , específicament al municipi de Sant Pere Huamelula, va tenir lloc una cerimònia única que ha estat celebrada al llarg dels segles com un homenatge a un moment històric significatiu per a la comunitat. A més, aquesta cerimònia té el propòsit especial d'invocar bons auguris tant per als pescadors com per a tots els habitants que hi resideixen.



Des de fa més de 230 anys , en aquest poble se celebra una peculiar unió entre un home i un caiman femella com a part d'una commemoració especial. Aquesta tradició té les seves arrels en un esdeveniment històric transcendental en què dues ètnies de la regió, els ous i els xontals, es van unir a través d'un matrimoni.

La llegenda explica que les tensions i disputes que existien entre tots dos pobles van arribar al final amb el casament entre el rei chontal, el paper del qual és interpretat actualment per l'alcalde, i la princesa huave, representada simbòlicament pel caiman femella, la comunitat de la qual s'assenta a la localitat de Sant Mateu del Mar.

Aquesta tradició perdura en el temps com un recordatori de la integració i de la pau aconseguida gràcies a la unió d'aquestes dues cultures ancestrals. A través d'aquesta cerimònia única, s'honra el llegat històric d'harmonia i es vol mantenir viva la memòria de la reconciliació entre les dues ètnies.

Com a part d'aquesta tradició, l'alcalde del municipi, Víctor Hugo Sosa, va dur a terme una cerimònia peculiar quan es va casar amb una llangardaix viva anomenada Alicia Adriana, a qui va declarar el seu amor etern i va prometre la seva fidel companyia.