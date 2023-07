Una parella de gais denuncien una pintora que es va negar a pintar-los la casa a causa de la seva orientació sexual

Catalunya press pintura (2)

Una parella gai , identificada com Joshua i George , ha informat que van presentar una denúncia contra una pintora cristiana que suposadament es va negar a decorar casa seva a causa de la seva orientació sexual. La parella va compartir una captura de pantalla a Twitter en què es pot llegir que la pintora els explica que no podia fer la feina a casa seva a Bristol (Anglaterra) a causa de les 'directrius recomanades' per la seva església.

Joshua i George es van sentir impactats i molestos pel missatge rebut, i van decidir no revelar la identitat de la pintora involucrada. Han presentat una queixa al lloc web on van trobar els serveis d'aquesta comerciant, amb l'esperança de crear consciència sobre la discriminació per motius d'orientació sexual.

Joshua i la seva parella, de 26 anys, tenien la intenció de pintar el dormitori a la casa que van comprar el juny de l'any passat. Després de trobar un decorador en línia, Joshua es va comunicar per sol·licitar un pressupost, però afirma haver notat un canvi d'actitud per part del decorador quan va esmentar George.

Després d'abandonar la propietat, la dona va enviar el missatge hores més tard, el qual Joshua va compartir a Twitter la setmana passada. Al costat d'una captura de pantalla del text, va escriure: "Un altre dia més a la vida d'un homosexual practicant: una comerciant que es nega rotundament a pintar o decorar a causa de la meva sexualitat".