Óssos fake? Un zoològic de la Xina és acusat de posar persones disfressades d'animals a les gàbies

Ós que podria ser fake

Un zoològic a l'est de la Xina insisteix que els seus óssos no són humans disfressats després que les fotos mostressin els animals drets sobre dues cames, com si fossin de la nostra espècie. A més, tenen uns estranys plecs a la pell que han fet sospitar que podria ser una disfressa.

La gent està acostumada a veure els óssos gatejar, per la qual cosa es va sorprendre en veure'ls actuar tan humanament.

Tot i això, i segons el zoo, es tracta d'óssos malais, que són més petits que altres óssos i es veuen diferents però són reals, va dir el zoològic de Hangzhou dilluns al seu compte de xarxes socials.

"Algunes persones pensen que sóc com una persona", deia la publicació, escrita des del punt de vista de l'óssa anomenada Angela.

"Sembla que no m'entens gaire bé. Quan es tracta d'óssos, el primer que em ve a la ment és una figura enorme i un poder sorprenent... però no tots els óssos són gegants i el perill personificat", expliquen a la publicació.

Tot i això, els óssos malais són els més petits del món. En un enregistrament d'àudio que circula en l'aplicació de xarxes socials WeChat, un portaveu del zoològic va dir que l'animal era real i que aquest engany no passaria en una instal·lació estatal.

El portaveu també ha dit que amb una calor de 40 °C, un humà amb un vestit d'ós de pell "no duraria més d'uns minuts abans de col·lapsar". Un empleat que va contestar el telèfon d?AP al zoològic es va negar a parlar sobre els óssos, però va dir que s?estaven organitzant visites perquè els periodistes els veiessin.

Els usuaris d'Internet van qüestionar si els óssos del zoològic eren reals després que van circular fotos que en mostraven un dret sobre esveltes potes del darrere.

Els óssos malais són de la mida de gossos grans, amb una altura màxima d'1,3 metres sobre les potes del darrere, en comparació dels 2,8 metres dels óssos marrons i altres espècies, segons el zoològic. Altres zoològics xinesos han estat acusats de tractar de fer passar gossos tenyits per assemblar-se a llops o gats africans, i rucs pintats per assemblar-se a zebres.

Un zoològic a Egipte va ser acusat de fer un truc similar quan una foto d'un animal d'aspecte sospitós, amb un musell més clar i orelles més llargues que les típiques zebres, es va tornar viral.