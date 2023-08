Un cocodril caça una dona i juga durant 90 minuts amb ella mossegant-la

Cocodril, Espanya @ep

Una dona de 38 anys va sobreviure a l?atac d?un cocodril durant 90 minuts i té sort d?estar viva.

Falmira De Jesus és una treballadora d'una plantació d'oli de palma que l'altre dia recollia aigua d'un rierol cobert de males herbes a Indonèsia. Com que el paisatge estava cobert de mala herba, no tenia idea que un cocodril l'estava aguaitant. Quan va intentar recollir aigua, el cocodril va saltar, la va agafar i la va arrossegar sota l'aigua.

La dona va lluitar per la seva vida. Cada vegada que el rèptil intentava arrossegar-la cap avall, ella intentava lluitar contra la bèstia i els seus companys de feina feien servir un pal per intentar empènyer les aigües. El rèptil hi va jugar durant més d'una hora. L'ajuda finalment va arribar i la van portar d'urgència a l'hospital per curar les greus ferides.

Els vilatans van dir que el cocodril va atrapar Falmira terroritzada durant uns 90 minuts mentre jugava amb ella. Els seus col·legues tenien massa por d'aventurar-se a l'aigua per si la bèstia els atacava.

L'ajuda va arribar a la ubicació remota i finalment van aconseguir agafar Falmira i treure-la del pantà. Va ser traslladada d'urgència a l'hospital amb ferides greus a les extremitats.

Falmira va dir: "Em feia mal on em subjectava el cocodril. No vaig poder alliberar-me. Llavors vaig començar a sentir que m'estava tornant més feble. Només vaig pensar que moriria, perquè estava caient sota l'aigua. Me'n vaig al llit a l'hospital i encara puc veure el cocodril a la meva ment i sentir-lo al meu cos. Estic molt agraïda per les persones que em van ajudar a escapar. Em van salvar la vida".

La policia va dir que Falmira s'està recuperant a l'hospital després d'haver patit ferides punxants profundes al braç dret, la cuixa i la part inferior de la cama.