Més dubtes sobre el possible ós malai fake: apareix un nou vídeo on saluda els visitants

Un zoològic xinès s'ha vist obligat a defensar-se després de ser acusat que posar un humà disfressat d'ós en una de les gàbies del recinte. El polèmic ós es va tornar viral a tot el món després d'aparèixer en un vídeo totalment dret sobre les seves dues potes del darrere, cosa que va obligar la institució a emetre un comunicat afirmant que el seu ós era real. Segons van explicar, es tracta d'un ós malai, l'aspecte del qual és força diferent del dels óssos comuns.

I semblava que la polèmica estava tancada, però ara ha apreciat un nou vídeo de l'ós malai de 4 anys del zoològic, anomenat Angela , que ha causat més dubtes, mostrant a l'ós semblant a un humà saludant els visitants que s'han congregat per veure al misteriós mamífer. Ara molta gent es pregunta: a més de caminar com un humà, també saluda com un humà?

Ós malai del Zoo de la Xina saludant els assistents

Tot i això, un expert en animals s'ha pronunciat en contra de les afirmacions que l'ós malai xinès és un humà amb un vestit d'ós realista, insistint que, de fet, és un ós real. Ashleigh Marshall, una experta del zoològic de Chester, va dir a la BBC que l'animal "definitivament és un ós real", encara que va estar d'acord amb els dubtosos visitants del zoològic en què els óssos malais sovint "s'assemblen molt a les persones amb les seves disfresses".