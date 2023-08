Un tren de Rodalies / Arxiu

Un interventor de Renfe va provocar el retard d?un tren que sortia de Tortosa amb destinació al?estació de França a Barcelona. Els retards no són un fet aïllat, però sí que ho són si són perquè l'interventor estava mantenint relacions sexuals a la locomotora.

Aquest episodi va tenir lloc dimecres a la nit 9 d' agost . El tren de rodalies tenia prevista la seva sortida a les 20.55 hores, però el rampell de passió va provocar un retard de mitja hora fins que es va poder iniciar el viatge.

El maquinista es va dirigir a la locomotora per iniciar el trajecte, i va ser-hi quan es va trobar amb l'escena. Seguidament, va donar part als seus superiors de Renfe i es va negar a treballar a la cabina on el seu company havia estat mantenint relacions minuts abans, tal com afirma Diari de Tarragona.

Finalment, es va desenganxar la locomotora del següent vagó i es va utilitzar una altra màquina per poder iniciar el trajecte. Renfe, per part seva, ha obert un expedient a l'interventor.