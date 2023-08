Una nena de 13 anys mor després de treure el cap per la finestra de l'autobús escolar i xocar contra un pal

Una estudiant brasilera ha mort després de treure el cap per la finestreta d'un autobús i ser copejada per un pal. Estava intentant saludar els seus companys de classe.

Recurs, bus escolar - UNSPLASH

L'estrany accident va passar la setmana passada després que Fernanda Pacheco Ferraz, de 13 anys, sortís del Col·legi Estatal Professor Carlos Côrtes de Rio de Janeiro, on estudiava, per arribar a casa seva al barri de Catarcione, van informar mitjans brasilers.

La tragèdia es va produir després que l'adolescent, que estava asseguda a la part del darrere de l'autobús en aquell moment, decidís treure el cap per la finestra del vehicle en moviment per acomiadar-se dels seus amics, segons New York Post.

De sobte, el conductor va girar bruscament per evitar el trànsit que venia en sentit, cosa que va provocar que Fernanda xoqués amb un pal a prop de la vorera , patint greus ferides al cap.

Els passatgers van informar de l'accident el conductor de l'autobús, que va aturar el vehicle i va avisar ràpidament els serveis d'emergència i la direcció de l'empresa de transports.

Malauradament, Fernanda ja era morta quan van arribar els sanitaris.

La companyia d'autobusos Nova Faol va emetre un comunicat en què expressava “pesar per l'inesperat i tràgic incident” i es comprometia a ajudar les autoritats amb la investigació en curs.