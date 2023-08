VÍDEO: Mares estampen ous contra els caps dels seus fills al nou repte viral de TikTok

Mare rient després d'estampar un ou al cap de la seva filla @TikTok

Sembla que l' estupidesa humana no té límits, i TikTok és el terreny perfecte perquè moltes persones demostrin la seva incapacitat per filar pensaments d'una manera lògica. Aquest és el cas d'unes mares que, amb la seva gran idea, han aconseguit enfurismar una comunitat que normalment no s'immuta per res.

En un repte que han considerat divertit, les mares tiktokers han decidit estampar ous contra el cap dels seus fills per obrir-los i llençar-los a un plat. Una agressió que ha escandalitzat molts internautes i que deixa els nens, en molts casos, plorant i preguntant-se per què la seva mare els ha agredit gratuïtament.

És abús infantil? Aquí podeu veure'n alguns exemples: