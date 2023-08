Una parella que no podia tenir fills durant 4 anys descobreix que ho estaven fent malament: practicaven sexe anal

Sembla increïble, però és real. Una parella xinesa que va intentar concebre durant anys va quedar desconcertada després de descobrir que havien estat tenint relacions sexuals malament tot el temps.

"Quatre anys de matrimoni i ni el marit ni la dona sabien com quedar embarassats" , va dir el ginecòleg, Liu Hongmei Guiyang Daily News.

La parella casada, de 24 i 26 anys, havia buscat atenció mèdica després que no van poder quedar embarassades malgrat fer intents regulars durant quatre anys seguits.

"La parella era molt jove: l'home tenia 26 anys i la dona 24", va explicar Liu. “Estaven molt sans, però, tot i estar casats durant quatre anys, no podien concebre. La seva família els estava causant molt estrès per això”, va afegir.

El ginecòleg es va adonar que alguna cosa estava malament després que la dona afirmés que les relacions sexuals eren "inusualment doloroses". Per saber quin era el problema, Liu va fer algunes proves, només per revelar una cosa molt més impactant: la dona era “verge”. Aleshores va inspeccionar l'anus de la dona, i va descobrir que la seva incapacitat per concebre es devia al fet que havien estat practicant sexe anal per error durant quatre anys.

Sembla una situació totalment surrealista però Liu va afirmar que a la Xina “no és estrany que les persones no tinguin o tinguin idees errònies sobre el coneixement sexual”.

Per combatre el seu analfabetisme sexual, el metge va lliurar a la parella un manual deducació sexual i pautes sobre com tenir relacions sexuals correctament.