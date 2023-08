Un metge troba un cuc al cervell d'una dona: "Està viu i recargolant-se"

Foto: Canberra Health

Una dona de 64 anys d' Austràlia ha estat intervinguda per la presència d'un cuc de vuit centímetres al cervell. La senyora va ser ingressada en un hospital local a finals de gener de 2021 després de patir durant setmanes dolor abdominal i diarrea, seguides de tos seca i suors nocturns.

El 2022, els símptomes van continuar augmentant i va tenir problemes de memòria i depressió, cosa que la va portar a l'hospital de Canberra. Un ressò magnètic del seu cervell va revelar anomalies que requerien intervenció quirúrgica.

Durant l'operació, el Dr. Hari Priya Bandi es va sorprendre en trobar el cuc amb vida al seu cervell, el qual va ser extret amb èxit. "Déu meu, no creuries el que acabo de trobar al cervell d'aquesta senyora, i és viu i recargolant-se", li va dir la doctora Bandi al seu col·lega.

El cuc viu va ser enviat al laboratori d'un científic especialitzat en paràsits, que va aconseguir identificar-lo com a 'Ophidascaris robertsi', un tipus de cuc rodó que generalment es troba a les pitons.

Aquest cas a l'hospital de Canberra marca la primera ocasió en què es documenta la presència del paràsit en éssers humans.

La pacient viu a prop d'una zona lacustre habitada per pitons. Tot i no haver tingut contacte directe amb serps, solia recol·lectar herbes autòctones al voltant del llac per al seu ús a la cuina.

Els metges a càrrec d'aquest cas sostenen la hipòtesi que una pitó podria haver alliberat el paràsit a l'herba a través dels seus excrements, cosa que probablement va portar a la infecció del pacient en tocar la vegetació autòctona o en consumir els vegetals recol·lectats.



Posteriorment, la pacient va rebre tractament per a les larves que podrien haver-se disseminat a altres àrees del seu organisme, com el fetge. Segons els reportis, la seva recuperació està en marxa i evoluciona positivament, tot i que continua sent sotmesa a controls periòdics.