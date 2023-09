Una dona lluita per la seva vida després de deixar-se el tampó posat durant mesos

Productes d'higiene menstrual - UNSPLASH

Una dona que accidentalment va deixar un tampó posat durant dos mesos va haver de lluitar per la seva vida al' hospital després de contraure la síndrome de xoc tòxic .

Des que era adolescent, Kelsey Foster, de 29 anys, feia servir tampons sense més problemes i sempre va pensar que eren un producte menstrual segur i fàcil.

Però la mare no tenia idea dels perills potencials que podrien sorgir de l'ús de tampons i certament no estava conscient de la prevalença de la Síndrome de Shock Tòxic (SST).

Com moltes usuàries de tampons , havia vist breument la petita advertència escrita al prospecte que s'inclou al paquet del producte, però no li havia parat gaire atenció.

Però ara la dona de Newcastle, Nova Gal·les del Sud (Austràlia), espera crear consciència compartint la seva història mentre continua lluitant contra una forta infecció que posa en risc la seva vida.

La dona va oblidar treure's el tampó després de la seva última regla: “No estic segura de quant de temps va estar dins meu, però deu haver estat fa almenys sis setmanes, ja que va ser quan va ser la meva última regla. El meu cicle menstrual és molt irregular”.

Kelsey va dir que no tenia idea de com es va oblidar de treure's el tampó, però creu que es va deure a una combinació d'estrès amb una estada que va tenir a l'hospital. Va conservar el tampó i el va ficar en una bossa amb tancament hermètic per mostrar-ho als seus metges, que li van fer proves, van extreure sang i després van confirmar el diagnòstic de la Síndrome de Shock Tòxic (SST).

“No sé com ho vaig deixar dins meu. El meu únic pensament potser va ser que me'l vaig posar mentre era a l'hospital i simplement ho vaig oblidar amb tota la medicació i la manca de son que vaig tenir durant aquest procés. Simplement estic agraïda d'haver trobat el tampó quan el vaig trobar. El xoc tòxic et pot matar en qüestió de dies, vaig tenir molta sort que no hagués arribat a aquesta etapa", explica l'afectada. "Hi ha senyals que està apagant els meus òrgans, però ho estem tractant", afegeix.

Kelsey comparteix la seva història per ajudar a crear consciència i insta totes les dones a romandre atentes als seus productes sanitaris i, alhora, informar-se sobre l'SST.