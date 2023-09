Detenen un home per intentar viatjar des dels Estats Units fins a Londres amb una roda de hàmster humana

Hàmster / @EP

Un home de Florida va ser detingut mentre intentava "navegar" en una roda de hàmster flotant per anar des dels Estats Units fins a Londres, creuant així l'Oceà Atlàntic. Reza Baluchi, un esportista de nacionalitat iraniana-nord-americana de 44 anys, s'enfronta a càrrecs federals després d'amenaçar de fer volar la seva embarcació improvisada durant la seva gesta més recent.

En el passat, Baluchi ja havia intentat utilitzar embarcacions similars per assolir destinacions com les Bermudes, Nova York i Puerto Rico. En tots aquests intents, ha hagut de ser rescatat per la Guàrdia Costanera dels Estats Units.

L'any anterior, l'intent d'arribar a la ciutat de Nova York va culminar amb un viatge involuntari de 48 quilòmetres de tornada al llarg de la costa atlàntica de Florida. Durant aquest any, Baluchi es va proposar un desafiament encara més ambiciós a bord del seu anomenat ' Hydro Pod ': emprendre una travessia de 8.000 quilòmetres des de Florida fins a Londres.

Tot i això, la seva odissea es va veure abruptament interrompuda quan, una vegada més, es va creuar en el camí de la Guàrdia Costanera dels Estats Units davant de la costa de Geòrgia. El 26 d'agost, un guardacostes va detenir Baluchi a una distància aproximada de 110 quilòmetres de l'illa Tybee, a Geòrgia.

Després d'inspeccionar l'embargació, s'ha arribat a la conclusió que l'intent transatlàntic de Baluchi era un "viatge manifestament insegur", segons una denúncia penal. Els oficials de la Guàrdia Costera van instar Baluchi a abandonar la seva embarcació, però ell es va mantenir ferm, al·legant tenir un ganivet de 30 centímetres i amenaçant de suïcidar-se si intentaven treure'l.

Al llarg del següent dia, els agents de la Guàrdia Costera van continuar intentant persuadir Baluchi perquè desembarqués. Tot i això, Baluchi va persistir en les seves amenaces: primer va exhibir dos ganivets i posteriorment va fer una amenaça d'"autodestrucció".

La Guàrdia Costera va contactar a la Unitat d'Eliminació d'Explosius de la Marina dels EUA per avaluar el potencial explosiu i l'àrea d'esbarjo de fragments en cas d'una eventual detonació de la roda de hàmster de Baluchi. Un dia després, Baluchi va afirmar als agents que li oferien menjar i aigua que la suposada bomba no era real.

Finalment, les autoritats van requerir tres dies en total per persuadir Baluchi que es lliurés. Va ser arrestat el 29 d'agost i traslladat a una instal·lació de la Guàrdia Costera a Miami Beach l'1 de setembre.

Baluchi s'enfronta càrrecs per obstrucció de l'embarcació i per violar una ordre del capità del Port. Aquests càrrecs comporten una possible condemna màxima de fins a cinc anys de presó.