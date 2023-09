Polèmica per un sacerdot que va organitzar una orgia gai que va acabar amb una sobredosi de viagra

Els fiscals de Polònia estan investigant un sacerdot que va contractar un prostitut per organitzar una festa sexual amb un altre clergue. L'orgia celestial va acabar amb l'amic del sacerdot col·lapsant per una sobredosi de Viagra , les pastilles usades per a la disfunció erèctil.

Segons els mitjans locals, el pare Tomasz Zmarzły de l'església de la Santíssima Verge Maria dels Àngels a Polònia hauria organitzat una petita festa al seu apartament a la ciutat de Dąbrowa Górnicza.

Però després de prendre grans quantitats de viagra, les primeres hores del matí, l'amic clergue a qui havia convidat per tenir sexe amb el prostitut es va desmaiar.

El prostitut, tement per la vida de l'home desmaiat, va trucar als serveis d'emergència, i el sacerdot li va ordenar que marxés de casa seva. Quan van arribar els serveis sanitaris, van trobar el prostitut esperant fora de l'apartament, i el sacerdot es va negar a deixar-les entrar.

Amb la negativa del clergue, van haver de trucar a la policia, que finalment els va permetre entrar. Els serveis d'emergència van trobar l'amic del sacerdot tirat a terra inconscient.

Fou traslladat a l'hospital on posteriorment es recuperà i li donaren l'alta.

Una font propera a l'incident va dir al diari Gazeta Wyborcza: "L'esdeveniment va ser organitzat pel clergat i va ser purament sexual. Els seus participants van prendre pastilles per potenciar la trobada".

En informar el seu superior de l'incident, el pare Zmarzły va negar haver organitzat una "orgia gai".

El bisbe de Sosnowiec, que supervisa la parròquia del sacerdot caigut en desgràcia, ha dit que havia nomenat una comissió "per explicar urgentment les circumstàncies de la situació".

Mentrestant, els fiscals han iniciat la seva pròpia investigació sobre el sacerdot per no ajudar el seu amic que estava a punt de morir.

El fiscal adjunt Czesław Kurpiś va dir: "La fiscalia local està duent a terme un procediment per falta d'assistència a una persona la vida de la qual corre perill".

La Santíssima Verge Maria dels Àngels, fundada el 1901 a Dąbrowa Górnicza, va ser la primera església a Polònia a rebre el títol de basílica atorgat pel Papa Lleó XIII.