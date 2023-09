Un home ha estat detingut fins a 20 ocasions per fingir indisposicions per no pagar als restaurants

Arxiu - Imatge d'arxiu d'un agent de la Policia Nacional

La Policia Nacional ha detingut aquest dimarts un home de 50 anys com a presumpte autor d'un delicte lleu d'estafa, després de suposar menjar en un restaurant d'Alacant i intentar anar-se'n sense pagar, fingint una indisposició. L'home ha fet servir en múltiples ocasions aquest 'modus operandi' i es tracta de la seva vintena detenció des de l'any 2022.

Es preveu que l'home, de nacionalitat lituana, passi aquest dijous a disposició judicial i s'enfrontarà a un judici ràpid perquè el delicte no arriba als 400 euros, segons han informat fonts de la Policia Nacional.

L'home és conegut per les patrulles d'Alacant per consumir a diferents bars i restaurants i després negar-se a pagar. Per evitar-ho, de vegades fingeix que es desmai o que no es troba bé, segons detallen les mateixes fonts.

L'última detenció, que ha tingut lloc aquest dimarts, s'ha dut a terme després que l'home es negués a pagar en un restaurant del carrer Major d'Alacant, on ha consumit per un import de 34,85 euros, i ha simulat que trobava indisposat, tirant-se a terra.

El propietari del local va alertar de la situació la Policia Nacional, que es va personar al lloc i va detenir l'home, acusat d'un delicte lleu d'estafa, en el vintè arrest pels mateixos fets des de l'any 2022.