Un nadó nascut amb 26 dits a les mans i els peus és adorat com la "reencarnació de la deessa hindú"

Un nadó nascut a l'Índia va néixer amb 26 dits de mans i peus, i la família pensa que és diví. El nounat de Bharatpur, a l'estat de Rajasthan, al nord de l'Índia, té set dits a cada mà i sis dits a cada peu.

Imatge de la nena amb 26 dits - Xarxes socials

Els professionals mèdics van dir que va néixer amb una rara anomalia genètica, però la família creu que en realitat és la "reencarnació d'una deessa hindú".

Dholagarh Devi és una deïtat molt coneguda el temple de la qual és a prop d'on va néixer el nadó. Les estàtues representen la deessa de Dholagarh com una nena amb diversos braços.

La mare del nadó, Sarju Devi, de 25 anys, aparentment està emocionada, i el seu germà va dir als mitjans locals: “La meva germana ha donat a llum un nadó que té 26 dits i estem considerant que sigui l'encarnació de Dholagarh Devi. Estem molt feliços”.

El pare del nadó, Gopal Bhattacharya, agent de policia de la Força de Policia de Reserva Central, també és eufòric.

Es desconeix si els pares del nadó triaran que se sotmeti a una cirurgia per reduir els dits a 10 dits de les mans i 10 dels peus, però no hi ha res dolent des del punt de vista mèdic.

“No hi ha cap mal per tenir 26 dits, però és una anomalia genètica. A més, la nena està absolutament sana”, va dir a Newsflash el Dr. BS Soni, metge de l'hospital.