Ovelles famolenques mengen 100 quilos de marihuana a Grècia

Foto: Europa Press

Un ramat d'ovelles famolenques (per la manca d'aliment i de pastures després de les destrosses provocades per la tempesta Daniel a Grècia) va irrompre en un hivernacle on es cultivava marihuana amb finalitats medicinals. Segons informen mitjans locals, els animals van menjar uns 100 quilos d'aquestes plantes.

"Amb l'onada de calor vam perdre gran part de la producció. Després van arribar les inundacions i vam perdre la resta. I al final un ramat d'ovelles ha entrat, no sé com, a l'hivernacle, i es va menjar el que quedava. Sincerament, no sé què dir", va assegurar a The Newspaper.gr el responsable de la plantació.