Un ramat d'ovelles troba una plantació de marihuana i es menja més de 270 quilograms

Un ramat d'ovelles a prop de la ciutat d'Almyros a Tesalia, Grècia va irrompre en un hivernacle i va devorar més de 270 quilograms de cànnabis medicinal, va informar Newsweek. Les ovelles buscaven refugi de les inundacions després de la tempesta Daniel.

Ovelles - PEXELS

La tempesta va assotar parts de la Mediterrània central i oriental, provocant inundacions extremes a Líbia, així com a Turquia, Bulgària i Grècia, segons l'Organització Meteorològica Mundial.

Tot i les inundacions, les ovelles van creure haver trobat pastures més verdes. Tot i això, van acabar intoxicades.

Després de consumir la maribuana, les ovelles van començar a saltar més alt que les cabres, segons afirma el propietari.

El propietari de la planta legal de cànnabis va quedar estupefacte davant del succés.“ No sé si és per riure o plorar. Tenim la calor; perdem molta producció. Tenim les inundacions; perdem la resta. I el millor: després de tot això, un ramat d'ovelles, que no sé com recuperar, va entrar a les instal·lacions i es va començar a menjar el que quedava”, va dir a The Newspaper.gr. “Honestament, no sé què dir”, va afegir.

El propietari d'una granja, Yannis Bourounis, va dir a una ràdio local: “Van trobar coses verdes per menjar” i “saltaven més alt que les cabres, cosa que mai passa”, va informar Newsweek.