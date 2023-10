VÍDEO: Detingut després d'amenaçar una cambrera amb una arma imaginària a una cafeteria

Home amenaçant amb l'arma imaginària - TWITTER

Un home aparentment drogat ha amenaçat una cambrera a Portland, Oregon (Estats Units) amb una arma imaginària. Mentre la insultava i atemoria amb el seu artefacte que només existia al cervell, li exigia que li lliurés un sandvitx .

Les imatges de l'estrany incident han corregut com la pólvora per les xarxes socials, amb molts usuaris fent comentaris en to de broma com “van haver de donar-li un sandvitx imaginari” o reproduint el mem de Homer Simpson de “Dóna'm el meu entrepà!”.

Els treballadors del local van alertar ràpidament la policia, que es va presentar a l'establiment i va detenir l'individu.

Ara, els ciutadans d'Orgeón poden respirar més tranquils en saber que no hi ha armes imaginàries que puguin fer-los mal -reals segueixen tenint-.