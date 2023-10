FOTO | Un mero ataca un diputat de Junts: "Va estar gairebé un minut amb tota la meva mà a la boca"

El diputat de Junts per Catalunya, Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol / @EP

L'advocat i diputat català Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, membre de Junts per Catalunya , va patir un atac aquest cap de setmana passat per part d'un mer d'1,40 metres de longitud. Segons va relatar en una entrevista a TV3 , l'incident va tenir lloc mentre bussejava a les Illes Medes , a una profunditat superior als 20 metres.

El polític de Junts va publicar la foto de la mà per mostrar com va quedar després de l'atac, i va aprofitar l'ocasió per agrair l'interès mostrat i va aclarir que, sortosament, no hi ha signes d'infecció ni cap afecció greu.

D'acord amb el seu propi relat, l'animal, després de mossegar-lo, va mantenir la mà dins de la boca durant gairebé un minut, arribant fins al canell. Pel que sembla, el diputat portava posats uns guants de busseig que l'animal podria haver confós amb menjar. Tot i que va aconseguir repel·lir el primer atac, en el segon intent va ser víctima d'una mossegada profunda.