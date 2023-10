Centenars de conductors multats perquè els radars de trànsit apuntaven en sentit contrari

Recurs, radar de tram espanyol - EP

Transport for London va haver de reemborsar més de 10.000 lliures esterlines -uns 11.500 euros- en multes després que es descobrís que un radar de trànsit apuntava a la direcció equivocada.

Exactament 927 conductors van rebre multes des d'una càmera a la cruïlla d'Old Redding cap a Common Road a Harrow, al nord-oest de Londres.

La regidora local del Partit Conservador, Marilyn Ashton, va qualificar l'error de "fiasco total".

Una dona que ha viscut a la zona durant cinc dècades, va afirmar a Metro que l?ajuntament va trigar setmanes a corregir l?error. "Més de 900 i escaig persones per pagar 12,50 lliures per la multa i això és terrible", ha afegit. "És inacceptable, incompetent i vergonyós", conclou la veïna.

"Una vegada que es van adonar del que estava malament, haurien d'haver-ho solucionat, però van esperar gairebé un mes per posar-hi remei. La gent rebrà un reemborsament, però no és gaire agradable; Aquesta gent no ha fet res de dolent. Això mai no devia haver-hi passat", afirma la mateixa veïna a aquest mitjà.

La zona d'emissions ultrabaixes es va ampliar als afores de Londres a partir d'agost d'aquest any, cobrant als conductors 12,50 per dia si el vehicle no compleix els estàndards d'emissions.