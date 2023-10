Estafen 300.000 euros a una dona gran de Lleó assegurant que els diners eren per construir-li un habitatge al cel

L'Audiència Provincial de Lleó ha condemnat a set anys de presó l'home que va estafar prop de 300.000 euros a una dona gran amb un trastorn mental a la qual va fer creure que els diners eren ingressats al 'Banc del Cel' per poder construir-s'hi un habitatge al costat de la seva mare i espòs ja morts.

Una dona resant, recurs -UNSPLASH

La víctima pateix alteració en el contingut del pensament, en forma d'ideació delirant místic religiosa i megalomanía que alterava, íntegrament, la seva capacitat de judici i decisió, ja que la situava fora de la realitat. Aquesta situació i idees delirants, almenys des del 2013, es va fer més present, alterant les seves capacitats cognitives i volitives plenament.

Els magistrats de la Secció Tercera consideren provat que l'acusat, coneixedor de l'estat mental de la dona --de les seves exagerades idees religioses que fins i tot el feien considerar "santa"--, va maquinar la possibilitat de fer-se amb tots els estalvis que tenia dipositats a diferents entitats bancàries.

Amb aquesta finalitat va fer creure a la anciana, amb trucades telefòniques des de número ocult, que "El nostre Senyor Jesucrist" o la "Mare de Déu" trucava per demanar-li que tragués diferents quantitats de diners dels seus comptes i les hi donés a ell per dipositar-les al "Banc del Cel" o bé que se les emportés a la botiga que l'acusat regentava, segons la informació del Gabinet de Premsa del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó.

Un cop allà, relaten els magistrats en la seva resolució "en una cambra per a massatges que hi havia al local, li deia que fiqués els diners en un calaix des d'on anava al 'Banc del Cel', provocant-li la convicció que allà li rendiria més i podria construir una casa al cel, al costat de la seva mare i espòs -tots dos ja morts-, fent-li creure l'acusat que també ell dipositava diners en aquest banc celestial".

La sentència explica que per donar més credibilitat a les "aparicions", l'acusat escenificava converses a la seva botiga o al telèfon, canviant o alterant la seva veu i fent creure la dona gran que estava parlant amb la seva mare morta, Déu o la Verge Maria, pressionant-la en dir que mataria els seus fills o fer desaparèixer els diners dipositats al cel si explicava a aquells que li lliuraven diners.

El condemnat ha incorporat al seu patrimoni gairebé 287.000 euros de la dona gran a qui va estar enganyant durant sis anys. La víctima ha perdut tots els seus estalvis quedant-se només amb les mensualitats de la seva petita pensió de les quals no es va poder apoderar l'acusat en ser descobert i denunciat pels fills de la víctima.

"No només ha perdut tots els seus estalvis sinó que va quedar deutora amb el banc a qui va demanar el préstec personal (finalment cancel·lat amb l'acció de pagament realitzat pel seu fill) i ara s'enfronta al seu futur no amb allò que tenia sinó amb allò que l'ha quedat (únicament la pensió meritada mes a mes) després de l'acció depredadora de l'acusat que, sens dubte, coneixia que amb els seus successius requeriments, acabaria esquimant tot el patrimoni de l'anciana (recordeu-vos que ella, en la declaració en el judici, va arribar a demanar-li per comprar pa perquè ja no tenia diners i ell la va contestar que no podia donar-li res perquè havia tingut unes despeses imprevistes per una -suposada- malaltia de la seva mare)", assenyalen els magistrats en una resolució que no és ferma.