Un home roba en una botiga després de passar hores a dins fingint ser un maniquí

Un home que va romandre immòbil en un aparador a Varsòvia (Polònia) sostenint una borsa durant hores mentre fingia ser un maniquí ha estat acusat de robatori. La policia polonesa va dir que el sospitós de 22 anys, a qui no han identificat, va passar desapercebut per al personal i els compradors mentre estava congelat a l'aparador per barrejar-se amb els maniquins. Després de l'hora del tancament, es va emportar diverses joies.

Home fingint ser un maniquí a l'aparador - Policia de Varsòvia

"Amb una bossa a la mà, es va quedar quiet davant d'un aparador, fent-se passar per un maniquí", afirma la policia del districte de Śródmieście, al centre de Varsòvia, en un comunicat recollit per The Guardian . "Quan es va sentir segur, va anar a caçar i va robar les joies de la botiga", afegeixen.

L'home també va ser acusat d'altres incidents a centres comercials. Un altre dia, suposadament va anar al bar d'un centre comercial després de l'hora de tancament i “va menjar fins a saciar-se” i després va entrar en una botiga de roba de dissenyador “per canviar la roba per una altra de nova”.

En un altre incident, suposadament va esperar fins a l'hora de tancar per treure diners de diverses caixes registradores i va intentar robar objectes.