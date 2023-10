Una dona necessita anar a teràpia després de saber que el gènere de la seva futura filla no era el que esperava

Festa de revelació del gènere / Freepik

Una mare va necessitar teràpia per superar el fet que el gènere del nadó no era el que esperava. Emily Duncan, de 26 anys, volia un fill i estava segura que estava embarassada d?un nen després del naixement de Sophia, la seva filla de quatre anys.

Emily, la més gran de sis germanes, es va sentir pressionada a tenir un nen, però es va sorprendre quan va descobrir que tindria una altra nena en la seva festa de revelació de gènere .

Va passar la resta del seu embaràs assimilant les notícies, va fer teràpia i va pintar l'habitació del nadó de rosa per ajudar-la a curar, però ara diu que no es podia imaginar tenir un nen.

Emily va donar a llum Alice el juliol del 2022, però es va sentir "entumida i decebuda, però molt decidida a estimar-la". Ara la mare de dos fills està molt feliç amb les filles i ja no se sent decebuda.

Emily, una mestressa de casa de Santaquin, Utah (Estats Units), va dir: "Sempre em vaig imaginar tenir una nena i un nen".

"Quan vam obrir aquesta caixa i vam veure els petits globus rosats, va ser força impactant i no només per a mi sinó per a tots a la sala. Vaig anar directament al llit i vaig plorar a llàgrima viva. Tots els que m'envoltaven em deien que era una ximpleria i una estupidesa i que hauria d?estar agraïda per tenir un nadó", explicava.



Després de tenir Sophia el gener del 2019, Emily i el seu marit, Koby, de 27 anys, un inspector de la ciutat, van intentar tenir el seu segon fill després de tenir seriosos problemes per concebre la primera. Van lluitar per tornar a concebre de manera natural, per la qual cosa van intentar la inseminació intrauterina (IIU), un tractament de fertilitat que brinda als espermatozoides una millor oportunitat de fertilitzar un òvul.

Emily va quedar embarassada l'octubre del 2021 i estava segura que tindria un nen, però finalment no va ser així. "Vaig necessitar una setmana sencera per plorar. La infertilitat no em va treure el desig de tenir un fill; en tot cas, ho va fer més fort. Vaig tenir tot l'embaràs per fer una mica de teràpia, pair i conèixer la meva petita. Pots sentir-te decebut i sentir amor. Podem permetre'ns tenir sentiments i no hem de prendre una decisió basada en com ens sentim”.

Emily va sentir que era important expressar tots els seus sentiments abans que arribés Alice i curar-se a través de la teràpia, i ara ja no hi té problemes.