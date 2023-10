Un home intenta robar un banc fingint que el seu dit era una pistola

Barclays CW

Un home va decidir entrar a robar un banc fingint que duia una pistola, quan realment era tan sols el dit. Liam Jones, de 27 anys, va ingressar a la sucursal bancària i li va cridar al caixer: "Dóna'm tots els teus diners o et dispararé".

Tot i això, aviat es va adonar que l'"arma de foc" era en realitat només una representació d'un dit emulant una pistola: havia modelat la mà d'aquesta manera. Aquest incident va tenir lloc a la sucursal del banc Barclays a Llandudno, al nord de Gal·les, el 16 de febrer del 2022.

Va ingressar amb una màscara i es va acostar a la caixera Karren Starr, lliurant-li una nota en què exigia el lliurament de diners en efectiu. En un primer instant, el personal del banc es va afanyar cap a la càmera cuirassada en activar-se el botó de pànic, però aviat es van adonar de la veritable naturalesa del que Jones portava a la butxaca.

La fiscal Ember Wong va declarar al Tribunal de la Corona de Mold: "Mantenia la seva mà a la butxaca dreta, com si estigués empunyant una arma, encara que [Karen] sabia que no podia cabre una arma a la butxaca. Tot just sostenia la seva mà amb forma de pistola, i la seva actitud denotava nerviosisme”.

Ella li va explicar que la caixa registradora estava equipada amb un temporitzador i que hauria d'esperar que es desbloquegés. La caixera també li va informar que hi havia més efectiu "a la volta" i que podria portar-lo, i Jones va respondre negativament.

Finalment, Jones va ser detingut per agents que l'esperaven fora, després de perdre els nervis i intentar escapar amb una arma que en realitat estava buida. Posteriorment, ha manifestat que "no podia recordar realment" el que havia passat al banc.

En el seu al·legat al tribunal, Simon Rogers va afirmar que Jones podria estar bregant amb algun tipus d'esquizofrènia. Jones va admetre la seva culpabilitat per intent de robatori. El jutge Rhys Rowlands va destacar que no es va aconseguir sostreure diners i va elogiar la valentia demostrada pel caixer i el gerent. Com a resultat, Jones va ser condemnat a un any de presó.