Aisylu Chizhevskaya Mingalim i Daniel Chizhevsky / Twitter: @NAFOrrest_Gump

Una mare de 53 anys s?ha casat amb el seu fill adoptiu, 31 anys menor que ella. Els experts en benestar es van donar les mans al cap quan Aisylu Chizhevskaya Mingalim, música de professió, es va casar amb el seu fill adoptiu Daniel Chizhevsky, de 22 anys. La parella va donar el "sí, vull" en una cerimònia en un restaurant a Kazan ( Rússia), el 20 d'octubre passat .

Mingalim havia criat Daniel des que tenia 14 anys. El va adoptar després de conèixer-lo en un orfenat on va fer classes de cant quan ell tenia només 13 anys, segons els mitjans locals.

Després de descobrir que mare i fill s'han casat, els funcionaris de benestar infantil tenen els seus cinc nens més que va adoptar retinguts, que en aquest cas són quatre nenes i un nen. Tot i això, la dona s'oposa a aquesta mesura queixant-se que alguns han estat tornats a residències de gent gran mentre que altres han tornat amb els seus familiars. Mingalim també té fill biològic d'un matrimoni anterior.

Ella va explicar als mitjans locals que el seu romanç amb Daniel va començar després que ella se'l va emportar a casa. "La nostra relació és perfecta. No podem viure l'un sense l'altre. Som a la mateixa ona", declarava Aisylu.

La dona va començar a adoptar nens després de trobar-se amb orfes durant un projecte cinematogràfic per a una estació de televisió de Tartaristan. El seu pla en aquests moments és fugir amb el seu nou marit i recuperar els fills adoptats per portar-los a Moscou, "on podran viure lliurement".