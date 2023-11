VÍDEO: Metges troben una aranya vivint a l'orella d'una dona que patia insomni

Una dona de 64 anys que patia d' insomni es va quedar atònita en descobrir que la causa del seu problema era una aranya que s'havia creat una llar a l'orella. La dona, el nom de la qual no va ser identificat, es va veure obligada a buscar ajuda mèdica a Tainan, Taiwan , després de quatre dies de "esclafits" a la seva oïda que li impedien dormir, informa Metro .

Finalment va anar a l'hospital, i quan els metges van observar més de prop, van trobar una petita aranya arrossegant-se pel canal auditiu. Però això no va ser l'únic que van trobar els metges. L'aranya havia mudat la seva pell i s'havia desposseït del seu exoesquelet, deixant enrere un esgarrifós recordatori de la seva estada.

No només les serps muden de pell. L'única manera com les aranyes poden créixer és sortint del seu exoesquelet (el que s'anomena muda), procés que les deixa vulnerables als atacs mentre els seus petits i esgarrifosos cossos queden exposats als elements.

És possible que l'aranya hagi sentit que havia trobat un lloc segur per poder fer la muda, usant el canal auditiu de la dona per créixer.

A causa de com és d'inusual trobar una bestiola dins l'oïda d'algú, els metges van gravar un breu vídeo del procediment, que mostra una bestiola escapolint-se a l'orella de la pobra dona. Clarament no és tímid davant de les càmeres, i corre cap a la llum.

Tan bon punt l'insecte va ser eliminat, la dona va experimentar una "immediata sensació d'alleujament".

Experts mèdics de l'Hospital Municipal de Tainan van assenyalar que quan una aranya o qualsevol tipus d'insecte s'allotja en un canal auditiu, la recomanació és utilitzar lidocaïna o etanol per matar-lo abocant-lo. Aquesta és la millor manera d'evitar que l'insecte faci malbé l'oïda de la persona.