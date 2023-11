Cacen una comensal posant cabells al menjar perquè el restaurant li tornés els diners

Captura del vídeo / The Sun

Un restaurant ha caçat gràcies a les càmeres com una clienta s'arrenca diversos cabells per col·locar-los en un plat del sopar com a part d'un pla per aconseguir el reemborsament pel dinar. En un primer moment, el propietari del recinte, Tom Croft , de 32 anys, va tornar a la clienta £12,95 després que afirmés haver trobat un pèl al seu sopar de carn rostida a l'Observeatary de Blackburn (Anglaterra).

Tot i això, quan Tom va revisar les càmeres per assegurar-se que el cabell del seu personal estigués recollit, es va quedar del tot "disgustat" després de veure com la clienta posava els seus cabells al menjar. Al vídeo, es veu com la clienta xiuxiueja el seu acompanyant abans d'arrencar-se cabells i col·locar-los al plat mig buit.

Tom afirma que la clienta "va muntar un pollastre" quan es va queixar dels cabells en el menjar a un membre del personal, raó per la qual va rebre el reemborsament complet pel menjar.

Tom Croft va dir: "Estava disgustat i enfadat, molt enfadat. Hi ha persones que estan disposades a posar en risc la reputació d'una empresa i els llocs de treball del personal per un dinar de 12,95 £".