VÍDEO: Graven una dona passejant un home com si fos un gos a València

Captura del vídeo de TikTok

El centre de València va viure un moment del tot surrealista quan van veure una dona passejant un home pel carrer com si fos un gos. El jove actuava com si la noia que el portava fos la propietària. Una usuària de TikTok va publicar el vídeo i no va trigar a viralitzar-se.



El noi adopta comportaments propis d'un gos, com ara fregar-se contra un fanal o simular que estava orinant. El que queda clar és que la naturalitat amb què actua el noi no fa pensar que estigui obligat a fer de gos.

Tot i que la raó darrere d'aquesta peculiar escena roman envoltada del misteri, el context urbà i concorregut de la ubicació afegeix un toc de sorpresa a la situació.

Les imatges han aconseguit la impressionant xifra de dos milions i mig de reproduccions, acompanyades per un nombre equivalent de reaccions per part dels usuaris.