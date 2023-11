Un home que patia forts mals de cap descobreix que tenia bastonets clavats al cervell

Palets extrets del cervell de l'home - Hospital de l'Amistat amb Cuba a Dong Hoi

Un home al Vietnam que havia experimentat forts mals de cap durant cinc mesos va quedar estupefacte en descobrir que tenia un parell de bastonets clavats al cervell.

El pacient anònim de 35 anys es va presentar a l'Hospital de l'Amistat amb Cuba a Dong Hoi el 25 de novembre després de patir els mals de cap, així com secreció i pèrdua de líquids, informa The Metro.

Allí, els metges van realitzar tomografies computaritzades que van revelar que l'home patia pneumoencèfal a tensió , una afecció neurològica rara però potencialment mortal definida per un augment perillós de la pressió intracranial.

Un examen posterior va revelar la font inusual dels símptomes de l'home: un parell de bastonets que suposadament havien penetrat pel nas fins al cervell.

El Dr. Nguyen Van Man, cap del Departament de Neurocirurgia, va qualificar el cas de “molt rar”.

Si bé l'home inicialment estava desconcertat per com va acabar amb els utensilis per menjar al cap, va recordar que havia estat involucrat en una baralla fa cinc mesos mentre bevia, al Vietnam, va informar VN .

El pacient no recordava gaires detalls de la baralla, només que algú li havia apunyalat a la cara amb un objecte desconegut.

Tot i això, quan es va presentar a l'hospital després de l'incident, els metges no van trobar cap bastonet ni cap anomalia al nas.

En retrospectiva, el desconcertat pacient creu que l'havien apunyalat fins al cervell amb els bastonets per a aliments, que fins ara romanien sense ser descobertes al seu crani.

Afortunadament, els metges van poder extreure els bastonets mitjançant una cirurgia endoscòpica a través del nas.

Segons els informes, el pacient està en condició estable i mentre espera l'alta de l'hospital.