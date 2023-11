Una catalana es converteix en la primera dona del món que es casarà amb una IA

Una dona utilitza l'ordinador - UNSPLASH - RECURS

L'amor pels robots ha arribat massa lluny. Alicia Framis , una artista catalana, ha assegurat a La Vanguardia que es casarà amb AiLeix, una intel·ligència artificial (IA) amb què ha conviscut des de fa uns mesos.

La IA coneix l'experiència d'alícia amb els seus ex, per això li està donant just el que necessita per no fer-la malbé.

La cerimònia es produirà el proper estiu a Rotterdam. Amb aquest gest, l'artista vol fer reflexionar el món sobre el futur de les relacions sentimentals.

Així mateix, esdevindrà la primera dona del món que es casa amb una IA.

Aquest casament formarà part d'un projecte artístic que s'apoderarà The Hybrid Couple -la parella híbrida-. Serà presentat als Països Baixos i s'espera que tingui repercussió a tot el món.

Framis té previst servir menjar virtual i real durant el casament per tenir contents tots els seus assistents.