VÍDEO: La morterada que cal pagar per un cafè i un croissant a Suïssa

El tiquet i l'esmorzar. Foto: TikTok (@ilacora)

Que Suïssa és un dels països més cars d'Europa, qui més qui menys ho sap. Tot i això, això va agafar desprevinguda la usuària de TikTok @ilacora, una jove espanyola que ha anat a viure al país helvètic... i que està compartint en aquesta xarxa social aspectes que li resulten xocants.

Un dels més virals ha estat el del preu d'un cafè amb llet i un croissant, un esmorzar força comú, i que en bars i establiments es pot gaudir per un preu que, encara que no és fix, tendeix a ser raonable.

Això, no obstant, no és el cas de Ginebra , la ciutat on viu, on la jove va haver de gratar-se la butxaca i pagar 9,6 francs suïssos , que al canvi són més de 10 euros .

El seu vídeo, que supera les 21.000 reproduccions, està ple de comentaris que destaquen l''atracament', encara que algunes respostes esperen que "ni tan car per ser Suïssa".