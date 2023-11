Una parella ha estat bevent aigua del vàter durant 6 mesos per error

Una parella a Pequín, Xina , va quedar consternada en saber que havien estat bevent aigua del vàter durant sis mesos, després de mudar-se al seu nou apartament, informa Jam Press .

Un home, que prefereix que el cridin únicament Sr. Tan, i la seva nòvia no identificada van començar a experimentar estranys problemes de salut poc després de mudar-se al maig. Tots dos van desenvolupar una tos inexplicable, mentre que Tan fins i tot va afirmar haver perdut cabell i desenvolupar acne.

Un dia Tan es va adonar que no havia pagat una factura d'aigua en sis mesos (i no obstant seguia rebent aigua), per la qual cosa va començar a sospitar.

Va fer algunes proves amb els seus mesuradors d'aigua i va notar que alguna cosa no estava bé. Quan la parella va obrir l'aixeta de l'aigua de l'apartament, el número del comptador no va augmentar.

Van decidir que era hora de consultar els professionals i la parella va trucar a un lampista.

Va ser llavors quan es va fer el sorprenent descobriment: una canonada addicional que havia passat desapercebuda suposadament connectava les canonades del vàter i de l'aigua de l'aixeta.

La parella es va horroritzar en descobrir que tota l'aigua que havien fet servir venia del vàter. Tan i la seva xicota havien estat bevent, banyant-se i cuinant amb aquesta aigua.

Afortunadament, el lampista va poder solucionar el problema immediatament i les canonades van ser reparades, però la parella va afirmar haver experimentat efectes adversos en la seva salut i benestar durant mig any.