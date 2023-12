VÍDEO: Una jove basca s'empassa un raspall de dents quan intentava treure's un tall de pernil

Una jove basca ha estat a punt de morir després d'empassar-se un raspall de dents mentre intentava treure's un tall de pernil de gall dindi de la gola. Haizea estava menjant pernil de gall dindi quan una de les rodanxes es va quedar "encallada" al seu coll. Com que sentia que s'estava ofegant, va agafar "la primera cosa que vaig agafar i vaig intentar ficar-m'ho per treure'l. Però en cap moment vaig pensar que m'acabaria empassant el raspall".

Raspall de dents, recurs - EP

La noia estava amb el seu pare, però no li va demanar ajuda perquè va amb cadira de rodes i no podria ajudar-la: "Sabia que ell no em podria ajudar a fer la maniobra de Heimlich com de ràpid necessitava per no ofegar-me. I vaig pensar: més fàcil és intentar treure'l amb els dits, vomitant o el que fos”.

Aleshores, la Haizea va decidir introduir-se el raspall per la boca: "I per a la meva sorpresa, se'm va quedar atrapat. Vaig intentar treure'l i no vaig poder; se'm va succionar".

Tot ha quedat en una petita anecdota surrealista. A partir d'ara crec que no tindre problemes per prendre'm el paracetamol

En un primer moment, la situació va millorar: "Quan em vaig empassar el raspall, en comptes de sentir dolor, vaig sentir alleujament , perquè per fi podia respirar. Van baixar les dues coses: el raspall i el pernil", relata la noia.

Finalment es va dirigir a l'hospital: "Perdona, és que m'he empassat un raspall de dents". Tots es van quedar flipant. No s'ho podien creure . Fins que van fer les radiografies i aquest es podia veure clarament a l'esòfag", explica en un vídeo publicat a TikTok.

Haizea va haver d'estar almenys tres hores amb el raspall a l'estómac, perquè fes la digestió. Quan va passar aquest temps, la van sedar i la van operar per treure-li el raspall. Va rebre l'alta el mateix dia. " o no sé com estic viva per explicar-ho", ha sentenciat la noia.