VÍDEO: Un nen de tres anys es perd en un aeroport i acaba apareixent a la cinta transportadora

Un nen de 3 anys que va aconseguir burlar els seus pares ia la seguretat va ser captat per una càmera de vigilància mentre feia un passeig en cinta transportadora en un aeroport de Xile .

Les imatges van capturar el moment en què el petit temerari va passar lliscant per un taulell de facturació a l'aeroport de Santiago a Xile el 16 de novembre, que va abordar per a un passeig que va durar uns minuts abans de ser atrapat, segons NewsFlare.

Nen a la cinta transportadora - X

Va ser aleshores quan van aparèixer els treballadors de l'aeroport i van saltar sobre la màquina per pressionar el botó que avortava el viatge.

L'aeroport va afirmar que no tenien idea de com el nen es va escapar de les estrictes mesures de seguretat i va prometre que "reforçarien les mesures i protocols de seguretat amb els operadors d'aerolínies" per evitar que alguna cosa així tornés a passar.

"Estem recopilant tota la informació per determinar com va passar aquesta situació i reforçar les mesures i protocols de seguretat amb els operadors aeris per evitar que torni a succeir, més enllà de la responsabilitat que han de tenir els pares i cuidadors amb els nens al seu càrrec" , va dir un portaveu de l' aeroport en declaracions al diari xilè La Tercera .