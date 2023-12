TikToker rebutja $200.000 pel seu adorable cadell Doberman

Li van fer una oferta que va poder rebutjar. itsalexiselliott/TikTok

Va rebutjar una temptadora oferta pel seu estimat cadell, i ara, TikTok està brunzint. La usuària de TikTok Alexis Elliott (@itsalexiselliott), resident a Los Angeles, va compartir amb els seus seguidors que algú li va oferir la sorprenent xifra de $200,000 pel seu preat cadell Doberman Pinscher. En un vídeo que ha estat vist més de 950.000 vegades, Elliott narra la situació de manera directa i emocional.

Al vídeo, Elliott explica: "Algú ens va oferir $200,000 pel nostre cadell, i li vaig dir al meu marit 'absolutament no'". La declaració provocativa va generar una resposta dividida entre els espectadors, alguns incrèduls de la serietat de l'oferta, mentre que altres no podien creure que rebutgés una suma semblant. Un usuari va comentar, "És un crim no acceptar 200k", mentre que un altre va expressar, "¿En aquesta economia? Sí".

El vídeo també va inspirar respostes creatives d'altres usuaris de TikTok. Un vídeo en particular, creat per @iamyelitzii, es va tornar viral, mostrant el seu gos al costat d'una maleta, aparentment llest per partir davant d'una oferta similar.

Tot i les opinions diverses, la història destaca com l'amor per les mascotes pot superar fins i tot les ofertes temptadores. La situació planteja preguntes sobre el valor emocional dels animals de companyia i com algunes experiències no tenen preu. En un món on les xarxes socials poden convertir esdeveniments quotidians en tendències virals, la història d'Alexis Elliott i la seva decisió de rebutjar $200,000 pel seu gos ha ressonat entre els usuaris de TikTok, generant una conversa en línia sobre l'enllaç indestructible entre les mascotes i els seus amos.