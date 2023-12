Una família vetlla i enterra el cadàver d'un desconegut per un error de l'hospital

Ataud - PEXELS

Un error insòlit d'un hospital va fer que una família vetllés i quemés el cos equivocat. Les autoritats del centre de salut van demanar disculpes i van explicar que va ser "un incident aïllat". Els familiars van haver d?organitzar un segon funeral.

L'increïble episodi va passar al sud de Gal·les, Anglaterra, quan una família va celebrar un funeral i va cremar el cos d'una persona que creien que pertanyia a un ésser estimat. Tot i això, una trucada de l'Hospital Universitari Grange va revelar que en realitat aquest cos va ser lliurat per error i que no era qui ells creien.



Les autoritats de la clínica van anunciar que faran una investigació interna per determinar com va ser que es va lliurar el cos equivocat a la família. També van expressar que estan "profundament penedits" per l'inconvenient i van assenyalar que va ser “un incident aïllat, un cas excepcional”.



"També ens agradaria tranquil·litzar l'opinió pública que es tracta d'un cas excepcional. Identifiquem aquest error a través dels nostres propis processos i, després d'una revisió inicial, estem segurs que és degut a un error humà en un cas aïllat" , va afirmar Aneurin Bevan, portaveu de la institució per al portal Sky News.

En aquesta línia ha afegit que "no obstant això, continuem investigant les circumstàncies que van envoltar aquest incident i mantindrem els familiars completament informats durant tota la nostra investigació". Mentrestant la família ja va celebrar una segona vetlla per poder acomiadar el seu ésser estimat.