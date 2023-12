Una dona es desperta després de passar 24 minuts morta

Va morir i va viure per explicar-ho. I no és una experiència propera a la mort, sinó una mort real. Lauren Canaday va ser declarada “clínicament morta” després que el seu cor deixés de bategar durant 24 minuts abans de ser reanimada.

La dona va revelar recentment els detalls de la seva vida post mòrtem durant una sessió de “Pregunta'm qualsevol cosa” a Reddit.

"Vaig patir una aturada cardíaca sobtada a casa el febrer passat; el meu marit va trucar al 911 i va començar la RCP", explica Canaday a la publicació. "Els paramèdics van trigar 24 minuts a ressuscitar-me. Després de 9 dies a l'UCI, em van declarar 'cognitivament intacta' i no tinc mal cerebral visible a les ressonàncies magnètiques", afegeix.

La supervivent va explicar que els resultats del seu electroencefalograma, una prova que mesura l'activitat elèctrica al cervell, van ser normals tot i que havia experimentat un atac epilèptic durant més de 30 minuts immediatament després de la reanimació.

Els paramèdics van atribuir la seva aturada cardíaca a complicacions del Covid, i va donar positiu quan va ingressar a l'UCI, va dir Canaday.

En termes clínics, Canaday, que ha relatat la seva vivència a les seves memòries 'Independence Ave' ia Substack, va experimentar el que es descriu com l'efecte Llàtzer o autorressuscitació. Aquest rar fenomen, la causa exacta del qual encara es desconeix, passa quan un pacient "declarat mort per una aturada cardíaca sobtadament mostra signes de vida", cosa que fa que sembli que ha tornat d'entre els morts tot i que en realitat mai no va morir.

El seu cas és particularment fascinant perquè la majoria de les persones no viuen gaire després de la seva “resurrecció”. Dels 65 casos documentats entre 1982 i 2018, només 18 persones es van recuperar del tot.

Els usuaris de Reddit estaven ansiosos per descobrir com se sentia morir i després viure per explicar-ho. Vaig estar en coma durant 2 dies i quan vaig despertar estava molt confosa per haver estat intubada i no vaig tenir memòria a curt termini durant diversos dies més", va respondre. "No vaig recuperar mai la memòria de la setmana anterior ni de la major part del temps que vaig passar a la UCI i gairebé no recordo res d?aproximadament un mes abans", conclou.