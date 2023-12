L'última frase d'un home després d'adonar-se que havia saltat sense paracaigudes

Recurs, dues persones es llancen en paracaigudes - UNSPLASH

Un paracaigudista molt experimentat va perdre tristament la vida després d'oblidar el seu paracaigudes a l'avió. Ara NewYork Post ha revelat quines van ser les seves darreres paraules.

Sense adonar-se que havia oblidat una cosa molt important, Ivan McGuire va agafar la càmera per filmar un estudiant i un instructor del Centre Esportiu de Paracaigudisme del Comtat de Franklin, EUA, i va saltar de l'avió. Era el tercer salt el dia d'abril del 1988, però no sabia que també seria l'últim. McGuire, de 35 anys, va filmar amb tristesa la seva mort.

Abans del seu accident mortal, havia completat amb èxit més de 800 salts. Les imatges van capturar els inquietants moments abans que impactés contra el terra. Sembla que va estendre la mà per estirar el paracaigudes abans que s'adonés que no portava res per frenar la caiguda. Les últimes paraules captades a l'enregistrament van ser: "Déu meu, no!".

El seu cos va ser trobat més tard al bosc a aproximadament un quilòmetre i mig de l'aeròdrom des del qual es va enlairar.

"Sembla que va buscar el seu paracaigudes i no en tenia un", va afirmar el capità Ralph Brown a UPI després de revisar la cinta en aquell moment.

El pilot de l?avió va ser investigat per veure si havia comprovat si McGuire portava un paracaigudes. L'inspector de la FAA, Walter Rigsbee, va dir: "Hi ha un reglament, el número 105, que estableix que ningú no pot saltar llevat que el pilot revisi els paracaigudes". Nancy Fayard, esposa del propietari del centre de paracaigudisme, Paul Fayard, va dir en aquell moment: "Ningú sabia que va pujar a l'avió sense paracaigudes". Per descomptat, ningú ho sabia o ho haurien detingut”, va reiterar.

Finalment es va descartar que el pilot tingués responsabilitat i es va decidir que McGuire simplement va oblidar el seu paracaigudes provocant una mort accidental.

Pel que sembla, podia haver confós l'equip de la càmera amb el paracaigudes, ja que tenien una massa i un pes semblants.