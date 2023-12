El raper Nikolai Vasilyev a la festa

El raper Nikolai Vasilyev, conegut popularment com a Vacio, ha estat condemnat a 15 dies de presó ia una multa de 200.000 rubles (2.029 euros) per assistir a una festa de celebritats al club nocturn Mutabor de Moscou vestit només amb un mitjó per cobrir els seus parts.

L'esdeveniment, organitzat per la blogger Anastasia Ivleeva, va atreure àmplia atenció per la seva naturalesa provocativa, ja que va tenir lloc enmig de l'actual conflicte de Rússia amb Ucraïna i una creixent agenda social conservadora.



La festa, celebrada el 21 de desembre, va comptar amb la participació de cantants coneguts a diversos estats de nuesa, alguns dels quals han aparegut en programes d'entreteniment de la televisió estatal durant anys.

La reacció ha estat ràpida i contundent: els patrocinadors dels principals artistes russos van cancel·lar contractes i, segons informes, el president Vladimir Putin va expressar el seu descontentament.

La controvèrsia ha cridat l'atenció no només de les autoritats, legisladors pro-Kremlin i blocaires, sinó també dels mitjans estatals i grups de l'Església Ortodoxa. El moment de l'esdeveniment, enmig d'una guerra i un clima social cada cop més conservador, ha alimentat la indignació. Maria Zakharova, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers rus, va remarcar que l'esdeveniment havia "tacat" els que van participar.

En resposta a l'escàndol, Ivleeva va publicar dos vídeos de disculpa pública; el segon, publicat el 27 de desembre, expressava penediment i esperança d'una “segona oportunitat”. Tot i això, les repercussions per a Ivleeva han estat significatives: el seu nom va desaparèixer de la publicitat de l'important operador rus de telefonia mòbil MTS, i una investigació fiscal demana per a ell a una pena de cinc anys de presó i una demanda que exigeix mil milions de rubles (gairebé 10 milions d'euros). per "patiment moral".



Les conseqüències han afectat diverses figures públiques, i la periodista Ksenia Sobchak i altres persones es van disculpar. L'escàndol coincideix amb l'èmfasi del president Putin en el conservadorisme social, instant les famílies a ser més nombroses i una fallada recent de la Cort Suprema que designa els activistes LGBT com a "extremistes".