Troben un Iphone intacte després de caure des d'un avió a 5.000 metres d'altitud

Un iPhone va sobreviure notablement a una caiguda de 4.900 metres després de ser succionat fora del vol d'Alaska Airlines que va perdre una porta mentre estava en ple vol. Sean Bates, resident d'Oregon , va dir que estava fent una passejada quan va ensopegar amb el dispositiu d'Apple, que era un dels dos telèfons mòbils que van sortir volant de l'enorme forat del Boeing 737 MAX 9 despressuritzat divendres.

"Vaig trobar un iPhone al costat de la carretera... Encara en mode avió amb mitja bateria i obert a un reclam d'equipatge per a #AlaskaAirlines ASA128", va escriure Bates a X , on va publicar una imatge del telèfon. "Va sobreviure perfectament intacte a una caiguda de 16,000 peus (gairebé 4.900 metres)!" va afegir.

Avió accidentat i telèfon trobat

L'usuari ha notificat el seu descobriment a la Junta Nacional de Seguretat al Transport (NTSB, per les sigles en anglès) i li van informar que era el segon telèfon trobat que havia caigut del vol.

"En cas que no ho hagis vist, encara hi havia un endoll de carregador trencat dins! El mòbil va ser arrencat per la porta (Ho sento, no vaig obtenir una foto millor abans d'entregar-la jaja)”, va escriure Bates després de la seva troballa a Barnes Road.

"Naturalment, he d'assumir que la manera Avión el va ajudar a sobreviure a la caiguda", va afegir amb un emoji de riure.

Bates també va publicar un vídeo en què descriu com va trobar el telèfon després que la NTSB demanés a la gent que estigués atenta a objectes que podrien haver caigut de l'avió. "Afortunadament, ningú va resultar ferit ni va ser succionat, però sí que van perdre algunes pertinences. Encara estaven buscant la porta i vaig trobar un telèfon al costat de la carretera que aparentment havia caigut 16.000 peus", diu.

"Per descomptat, al principi estava una mica escèptic. Estava pensant que això podria simplement ser llançat des d'una interlocutòria", diu Bates, i afegeix que ni tan sols tenia una esgarrinxada. "No tenia bloqueig de pantalla, així que ho vaig obrir i estava en mode avió amb la confirmació de viatge i la recollida d'equipatge per a Alaska 1282. Així que vaig haver de trucar a la NTSB", afegeix.