Disc fet de llàgrimes - @falloutboy

Els rockers Fall Out Boy han fet una impressió especial en vinil per aconseguir la "màxima fidelitat emocional", segons ha publicat Euronews Culture. Així, han donat un nou significat al terme 'música emo' amb el llançament d'una nova versió en vinil del seu àlbum recent 'So Much (For) Stardust'.

Per arribar a la màxima emoció, el vinil llançat conté llàgrimes humanes reals. Els discos de Crynyl™ es van fer amb llàgrimes humanes reals per aconseguir la "màxima fidelitat emocional", mentre el baixista Pete Wentz recollia les seves pròpies llàgrimes per enviar-les a un laboratori. El disc estava limitat a 50 còpies i es va esgotar en una hora. Tot i això, la banda ha declarat que havien retingut algunes còpies que es farien servir per a un sorteig.

Altres vinils estranys

Els fluids corporals han estat a la ment de diversos músics. El grup de Colorado, Eohippus, va llançar 100 còpies d'edició limitada del seu disc deliciosament titulat 'Getting Your Hair Wet With Piss', que estava premsat amb cabell i xopat en orina humana. La banda mai va proporcionar detalls sobre d'on van obtenir els cabells i l'orina.

Pel que fa a la sang, diverses bandes ho han intentat. The Flaming Lips van omplir 10 còpies del seu àlbum col·laboratiu del 2012 'The Flaming Lips And Heady Fwends' amb sang dels artistes contribuents Erykah Badu, Ke$ha, Yoko Ono i Chris Martin de Coldplay. Cadascuna de les 10 còpies de l'edició limitada es va vendre per 2.500 dòlars (aproximadament 2.265 euros), i els guanys es van destinar a l'Acadèmia de Música Contemporània de la UCO ia l'organització benèfica The Central Oklahoma Humane Society.

Un altre exemple va ser 'Say Yes To Love' (2014) de la banda de rock nord-americà Perfect Pussy, un àlbum que es va publicar especialment en vinil transparent premsat amb la sang menstrual de la cantant principal Meredith Graves. El llançament limitat només va tenir 180 còpies, ja que l'artista va declarar que no tenia més sang per donar.

Un altre cas esgarrifós es va produir el 2004, quan l'artista RA-X va llançar una edició molt especial de 'The Opium Den (Parts I-IV)'. El vinil va ser premsat amb diarrea infectada amb hemorroides. El disc té un "to marró violaci" i compta amb una "olor subtil però detectable a femta humana quan es toca". Horrible.